« Au désert où je te conduirai, je parlerai à ton cœur » (Osée 2) Pour tous les hommes, vivre dans le désert est une aventure. Mais la Bible nous dit qu’il ne s’agit pas seulement de trek ou de marche sportive ; le Seigneur nous enseigne que l’expérience du désert est une aventure spirituelle. Au Sinaï – le lieu principal du récit de l’Exode – au milieu des épreuves, Dieu sauve son peuple et lui donne sa Loi. Au désert, après son baptême, Jésus sort vainqueur de la tentation diabolique et il proclame que l’homme « ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4). À la suite du Christ, bien des chrétiens se sont faits hommes du désert. Pour cela il n’est pas besoin de parcourir de grands espaces minéraux : les communautés monastiques vivent et méditent le désert spirituel comme une épreuve vivifiante pour la foi. Et nos villes, déserts affectifs où règne la misère, l’anonymat et la solitude, sont aussi des creusets de solidarité. Par le Père Vincent GUIBERT et Sylvie BETHMONT Mardi 3 mars à 20h30 à l’église

Entrée libre

Église Notre-Dame de l'Arche d'Alliance 81 rue d'Alleray, 75015 Paris



