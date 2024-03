Conférence de Camille Morineau, conservatrice, co-fondatrice et directrice générale d’AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions) Palais des Beaux-Arts – Auditorium Anet, mercredi 7 février 2024.

Conférence de Camille Morineau, conservatrice, co-fondatrice et directrice générale d’AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions) Découvrez comment les artistes femmes ont brisé le tabou du nu au début du 20e siècle, avec audace et créativité ! Mercredi 7 février, 18h30 Palais des Beaux-Arts – Auditorium Gratuit. Sur inscription. https://my.weezevent.com/comment-les-artistes-femmes-ont-brise-le-tabou-du-nu-au-debut-du-20eme-siecle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-07T18:30:00+01:00 – 2024-02-07T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-07T18:30:00+01:00 – 2024-02-07T20:30:00+01:00

Pendant longtemps, les Ecoles des Beaux-Arts sont demeurées inaccessibles aux femmes, et même lorsqu’elles ont eu l’opportunité d’y entrer, les « classes de nu » leur étaient strictement interdites. Malgré ces obstacles moraux et sociétaux, les artistes femmes ont su contourner ces contraintes pour s’approprier, détourner et réinventer ce sujet -voire en faire leur cheval de bataille, en plein essor de la modernité.

Figure majeure du débat féministe et artistique actuelle, le Palais des Beaux-Arts invite Camille Morineau, historienne de l’art et co-fondatrice de l’association AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, qui s’engage à faire mieux connaître les œuvres des artistes femmes et à rétablir leur place au sein de l’histoire de l’art. En tant que commissaire générale de l’exposition pionnière « Elles@centrepompidou » en 2009, elle a contribué à mettre en lumière ces talents souvent méconnus en France.

Palais des Beaux-Arts – Auditorium 18bis rue de Valmy Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33320067800 Auditorium de 175 places Accès direct par la rue de Valmy