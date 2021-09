Biot Salle des mariages, Alpes-Maritimes, Biot Conférence de Brigitte Rollier sur le Géo-site de Biot Salle des mariages, Biot Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Conférence sur le géo-site de Biot et sa région ———————————————– Les paysages et les roches ont une histoire, venez la découvrir à 17h à la salle des associations de Biot.

Entrée libre et gratuite

Géologue et anciennement directrice du musée d’histoire naturelle de Nice, Brigitte Rollier connait parfaitement les sites géologiques de la région et souhaite partager son savoir. Salle des mariages, place de l’église 06410 Biot Biot Alpes-Maritimes

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

