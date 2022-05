Conférence de Bertrand de Saint-Vincent : “La civilisation française : quel avenir ?” Touques, 1 juillet 2022, Touques.

Conférence de Bertrand de Saint-Vincent : “La civilisation française : quel avenir ?” Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques

2022-07-01 – 2022-07-01 Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle

Touques Calvados

Bertrand de Saint-Vincent est un journaliste et chroniqueur littéraire, rédacteur en chef au Figaro, où il tient depuis 2008 une chronique quotidienne “Sur invitation” et pour laquelle il a reçu le prix Louis-Hachette.

En juin 2011, il publie Tout Paris, condensé de ses deux années de chroniques des salons, vernissages, cocktails littéraires et avant-premières de la capitale. Il est également l’auteur d’une biographie de Jacques Laurent.

Cette conférence s’inscrit dans le cycle de conférences organisées sous le patronage de Vladimir Fedorovski.

Salle des fêtes Avenue Charles de Gaulle Touques

