Rives Rives Isère, Rives Conférence de Bernard Perrin «La Fure : histoire des forges et des aciéries» Rives Rives Catégories d’évènement: Isère

Rives

Conférence de Bernard Perrin «La Fure : histoire des forges et des aciéries» Rives, 17 septembre 2021, Rives. Conférence de Bernard Perrin «La Fure : histoire des forges et des aciéries» 2021-09-17 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-17 21:30:00 21:30:00

Rives Isère Rives Dans le cadre du programme “La tradition métallurgique du Val de Fure”, Bernard Perrin retracera l’histoire des forges et des aciéries. accueil@ville-de-rives.fr +33 6 58 16 49 38 http://www.mairie-rives.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Rives Autres Lieu Rives Adresse Ville Rives lieuville 45.35047#5.50394