Conférence de Bernard Pernuit Grands Salons de l’hôtel de ville Sens, samedi 6 avril 2024.

Conférence de Bernard Pernuit, agrégé d’histoire, ancien conseiller municipale membre de la société archéologique de Sens.

Lucien Cornet l’apothéose de la République Lucien Cornet, maire, a supervisé la construction de l’Hôtel-de-Ville, qui a duré trois ans. Il envisageait l’Hôtel de ville non seulement comme un lieu administratif mais aussi comme un symbole des valeurs de la République, dans un contexte politique marqué par l’anticléricalisme et la séparation de l’Église et de l’État. .

Début : 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-06

Grands Salons de l’hôtel de ville 100 Rue de la République

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté s.evenementiel@grand-senonais.fr

