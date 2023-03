Conférence « De Berlin à l’Argentine la chasse aux nazis » par l’UTLHM et animé par Monique Dollin Du Fresnel Hourtin Catégories d’Évènement: 33990

Hourtin

Conférence « De Berlin à l’Argentine la chasse aux nazis » par l’UTLHM et animé par Monique Dollin Du Fresnel, 10 mars 2023, Hourtin . Conférence « De Berlin à l’Argentine la chasse aux nazis » par l’UTLHM et animé par Monique Dollin Du Fresnel Salle d’animation – 1 rue de la Misaine Hourtin 33990

2023-03-10 15:00:00 – 2023-03-10 Hourtin

33990 +33 6 16 07 67 19 Hourtin

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: 33990, Hourtin Autres Lieu Hourtin Adresse Salle d'animation - 1 rue de la Misaine Hourtin 33990 Ville Hourtin Departement 33990 Lieu Ville Hourtin

Hourtin Hourtin 33990 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hourtin /

Conférence « De Berlin à l’Argentine la chasse aux nazis » par l’UTLHM et animé par Monique Dollin Du Fresnel 2023-03-10 was last modified: by Conférence « De Berlin à l’Argentine la chasse aux nazis » par l’UTLHM et animé par Monique Dollin Du Fresnel Hourtin 10 mars 2023 33990 Hourtin Salle d'animation - 1 rue de la Misaine Hourtin 33990

Hourtin 33990