Conférence de Benjamin Bianciotto : Représentations du Diable dans l'art contemporain
Frac Franche-Comté, Besançon

2023-03-11 16:30:00 – 2023-03-11 18:00:00

Doubs EUR La représentation de Satan et de ses différentes dénominations est intimement liée à l’histoire de l’art depuis les premiers siècles de notre ère. Le recul de la croyance religieuse dans nos sociétés occidentales – et la défiance vis-à-vis de l’existence d’une entité diabolique – pouvait logiquement laisser présager de la disparition des images lucifériennes dans l’art actuel.

Or, il semble que, bien au contraire, se manifeste un profond renouvellement de la présence du Diable dans la création contemporaine. L’enjeu sera de comprendre pourquoi Satan continue de fasciner les artistes aujourd’hui, quels messages ils délivrent en ayant recours à la figure du « plus savant et du plus beau des Anges » et de découvrir en quoi ces manifestations diaboliques sont le symptôme des angoisses et des espoirs de notre époque. reservations@frac-franche-comte.fr +33 3 81 87 87 40 Frac Franche-Comté 2 Passage des Arts Besançon

