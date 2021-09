Conférence de Benjamin Audiard : L’étude des charbons de bois préhistoriques. Au coeur d’une discipline en continuel développement Musée de l’Aurignacien, 2 octobre 2021, Aurignac.

Musée de l'Aurignacien, le samedi 2 octobre à 18:30

Benjamin Audiard, en post-doctorat à l’Université de Valence en Espagne, nous fait l’honneur de sa présence le samedi 2 octobre à 18h30. Il nous présentera l’anthracologie, une discipline archéologique paléo-environnementale fondée sur l’analyse des charbons de bois préhistoriques. **Synopsis de la conférence** _Depuis plus d’une trentaine d’années, le fleurissement des disciplines paléoenvironnementales et leur développement méthodologique ont permis d’approfondir nos connaissances sur l’histoire de la relation des sociétés préhistoriques avec leur milieu. Parmi ces disciplines, l’anthracologie, fondée sur l’analyse des charbons de bois, permet d’obtenir des données originales à l’interface des études paléoécologiques et paléoéconomiques._ _Au cours de cette présentation, après une brève synthèse du contexte environnemental de la Préhistoire, nous nous intéresserons au rôle essentiel de l’archéobotanique dans cette étude._ **À propos de Benjamin Audiard** Benjamin Audiard est en post-doctorat à l’Univsersitat de València (Espagne) au sein du Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga, dans le cadre d’un programme de financement de la Fondation FYSSEN. Initiées à travers ses travaux de thèse à l’Université Côte d’Azur et au laboratoire du CEPAM (UMR 7264), ses recherches se concentrent sur la reconstitution des paléoenvironnements/paléoclimats de la Préhistoire et les interactions des sociétés avec leurs milieux. Il est spécialisé plus particulièrement sur l’apport croisé des analyses isotopiques et taxinomiques appliquées à l’étude des charbons de bois archéologiques.

Sur réservation

