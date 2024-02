CONFÉRENCE DE BELGHEIS JAFARI Vendres, vendredi 15 mars 2024.

CONFÉRENCE DE BELGHEIS JAFARI Vendres Hérault

Belgheis Jafari, exilée afghane en France depuis février 2019, enseignante-chercheuse à l’Institut national des Langues et Civilisations orientales, où elle enseigne la langue persane. Elle a étudié la culture orale persane pour en détailler certains thèmes, notamment celui de l’exil. Elle abordera avec nous la situation des femmes en Afghanistan depuis le coup de force des talibans.

Belgheis Jafari, exilée afghane en France depuis février 2019, enseignante-chercheuse à l’Institut national des Langues et Civilisations orientales, où elle enseigne la langue persane. Elle a étudié la culture orale persane pour en détailler certains thèmes, notamment celui de l’exil. Elle abordera avec nous la situation des femmes en Afghanistan depuis le coup de force des talibans. Le tout suivi d’un apéritif offert, par la mairie de Vendres et le Diversival.

Entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15

1 Place du 14 Juillet

Vendres 34350 Hérault Occitanie diversival@gmail.com

L’événement CONFÉRENCE DE BELGHEIS JAFARI Vendres a été mis à jour le 2024-02-22 par OT LA DOMITIENNE