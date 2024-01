Conférence De Bach à Mozart, une histoire de claviers Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, lundi 12 février 2024.

Conférence De Bach à Mozart, une histoire de claviers Conférence proposée par Thomas YVRARD et Joël SOICHEZ. Lundi 12 février, 18h30 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-12T18:30:00+01:00 – 2024-02-12T19:30:00+01:00

Fin : 2024-02-12T18:30:00+01:00 – 2024-02-12T19:30:00+01:00

Le XVIIIème siècle foisonne d’inventivité, de variété et de sonorités concernant les instruments à clavier.

Cette conférence vous propose d’en découvrir les principaux le clavecin, le pianoforte, le clavicorde … et de comprendre comment les compositeurs et les musiciens passaient de l’un à l’autre.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

