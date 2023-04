Conférence « David, peintre de l’histoire » BATIMENT EN FOND DE COUR SALLE OZANAM, 27 avril 2023, Paris.

Le jeudi 27 avril 2023

de 14h15 à 15h45

.Public adultes. payant

9 €

Découvrez la conférence « David, peintre de l’histoire » le 27 avril.

Connaissez-vous « Le Serment des Horaces », « Le Serment du Jeu de Paume », « Marat assassiné dans sa baignoire », « Le Sacre de Napoléon » ? Toutes ces oeuvres sont signées Jacques-Louis David (1748-1825). Peintre de la Révolution et de l’Empire, Louis David a su en illustrer les plus grands moments. De lui, on connaît et on admire plus encore les portraits souvent inachevés, toujours admirables, tels ceux de Bonaparte, de Mme Récamier ou encore de Mme Trudaine. Sous la Restauration, David achèvera sa longue carrière en exil à Bruxelles où – en dehors de toute action politique – il s’inspirera désormais de l’antiquité galante pour accomplir ses derniers chefs d’œuvre : « L’Amour et Psyché », « Mars désarmé par Vénus et les trois Grâces »…..

BATIMENT EN FOND DE COUR SALLE OZANAM 92bis BOULEVARD MONTPARNASSE 75014 Paris

