Conférence d’Art “ARCIMBOLDO” Carolles, 13 avril 2022, Carolles.

Conférence d’Art “ARCIMBOLDO” Carolles

2022-04-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-04-13 19:30:00 19:30:00

Carolles Manche

Arcimboldo, le “magicien”. Comment faire surgir une tête d’un assemblage de fruits, de légumes ou de tous autres objets insolites ? Arcimboldo, s’il n’est peut-être pas l’inventeur de ces têtes composées en est néanmoins le créateur le plus célèbre. Le goût très marqué au XVIe siècle pour l’étrangeté, dans la plupart des cours européennes en est la raison. Laissons nous séduire par ses créations si inventives et surprenantes et oublions, le temps d’une conférence, notre quotidien.

Conférence de Catherine leblanc, Historienne de l’art, diplômée de l’école du Louvre.

Arcimboldo, le “magicien”. Comment faire surgir une tête d’un assemblage de fruits, de légumes ou de tous autres objets insolites ? Arcimboldo, s’il n’est peut-être pas l’inventeur de ces têtes composées en est néanmoins le créateur le plus célèbre….

mairie.carolles@wanadoo.fr +33 2 33 61 86 75

Arcimboldo, le “magicien”. Comment faire surgir une tête d’un assemblage de fruits, de légumes ou de tous autres objets insolites ? Arcimboldo, s’il n’est peut-être pas l’inventeur de ces têtes composées en est néanmoins le créateur le plus célèbre. Le goût très marqué au XVIe siècle pour l’étrangeté, dans la plupart des cours européennes en est la raison. Laissons nous séduire par ses créations si inventives et surprenantes et oublions, le temps d’une conférence, notre quotidien.

Conférence de Catherine leblanc, Historienne de l’art, diplômée de l’école du Louvre.

Carolles

dernière mise à jour : 2022-04-08 par