2022-11-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-16 20:00:00 20:00:00

Meuse 2 EUR Par Julie Rohou, conservatrice du patrimoine, musée national de la Renaissance – Château d’Écouen.

On peine à imaginer le faste des cours princières du début de l’époque moderne. Du Jupiter d’argent grandeur réelle, commandé par François Ier à l’orfèvre Cellini, au mobilier d’argent de Louis XIV, des dressoirs rutilants à la fantaisie débridée des œuvres de cabinet, l’argent et l’or sont partout, reflets magnifiés de la fortune et du goût de leur propriétaire. Les quelques chefs-d’œuvre de métal précieux parvenus jusqu’à nous nous offrent un aperçu de la virtuosité des orfèvres de l’époque moderne, mais aussi du contexte économique, artistique, politique qui les a vu naître.

Sur réservation. +33 3 29 76 14 67 http://www.meusegrandsud.fr/ Musée national de la Renaissance-château d’Ecouen

