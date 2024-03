Conférence d’Ara Khatchadourian Place De l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence, mercredi 13 mars 2024.

Conférence d’Ara Khatchadourian, sportif Libanais de l’extrême, porteur d’un message de paix dans le monde. Dans le cadre du jumelage entre la Ville d’Aix-en-Provence et la Ville de Baalbeck.

Témoignage

Projection de films

Partage d’expériences

Échange



Verre de l’amitié



En 2016, Ara KHATCHADOURIAN gravit l’Everest

En 2018, il relie Marseille à Erevan en courant un marathon par jour

En 2023, il relie Marseille à Beyrouth à la rame

A travers ses défis, ce sportif de l’extrême transmet les valeurs de l’effort, du courage et du dépassement de soi afin de promouvoir la tolérance et la paix dans le monde ainsi que de contribuer à la lutte contre la pauvreté, les guerres et la discrimination des personnes en situation de handicap. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:00:00

fin : 2024-03-13

Place De l’Hôtel de Ville Mairie d’Aix en Provence

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

