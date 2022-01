Conférence « D’Anvers à Conflans-Sainte-Honorine en canoë avec Robert Louis Stevenson » Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Conférence « D’Anvers à Conflans-Sainte-Honorine en canoë avec Robert Louis Stevenson » Lamorlaye, 25 mars 2022, Lamorlaye. Conférence « D’Anvers à Conflans-Sainte-Honorine en canoë avec Robert Louis Stevenson » Lamorlaye

2022-03-25 20:00:00 – 2022-03-25 22:00:00

« D'Anvers à Conflans-Sainte-Honorine en canoë avec Robert Louis Stevenson » par l'ALMA la vie de Stevenson, son voyage le long des canaux du nord, des lectures d'extraits de son livre… Cette conférence s'inscrit dans le cadre du Festival inter associatif du Cinéma qui se déroulera du 25 au 28 mars avec des films (scolaires : 1, tout public : 3) des courts-métrages et une exposition, le tout sur le thème « VOYAGES ».

lamorlayealma@gmail.com +33 6 22 05 42 36 https://lamorlayealma.wordpress.com/

ALMA

Lamorlaye

dernière mise à jour : 2022-01-15 par

