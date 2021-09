Menton Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Conférence d’Anthony Turpaud Galerie d’art contemporain (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

le samedi 18 septembre

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Anthony Turpaud vous présentera son travail sur les paysages nocturnes du Mercantour. Auteur photographe, Anthony Turpaud est spécialisé dans la photographie de paysages nocturnes. Capturer les lueurs nocturnes n’est pas si simple. Il faut souvent s’isoler dans des coins reculés, vierges de toute lumière parasite. C’est une discipline qui demande également beaucoup de technique pour révéler toute la beauté du ciel étoilé et au-delà. Il part seul pour s’immerger dans l’ambiance nocturne, telle une méditation, instants où tous les sens sont en éveil, instants de contemplation. Au cours de sa présentation Anthony espère vous émerveiller et va vous faire découvrir un monde caché.

Dans la limite des places disponibles | Pass sanitaire et port du masque obligatoire

Galerie d'art contemporain (Palais de l'Europe), Menton

2021-09-18

