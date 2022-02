Conférence dansée Viens tel que tu es… Le Mené, 4 mars 2022, Le Mené.

Conférence dansée Viens tel que tu es… Collinée Centre Culturel Mosaïque Le Mené

2022-03-04 – 2022-03-04 Collinée Centre Culturel Mosaïque

Le Mené Côtes d’Armor Le Mené

Si son titre peut évoquer des images de fastfood ou de culture grunge, c’est de danse et

de partage dont il s’agit dans cette conférence dansée proposée par Olivier Lefrançois.

Démonstrations à l’appui, le chorégraphe et danseur de la compagnie Espace des sens

retrace l’évolution des danses hip hop pour mieux illustrer les valeurs de positivité, de

créativité et d’invitation au dépassement qui leurs sont propres. Un esprit cher aux

pionnier.e.s du mouvement, dont DJ Kool Herc, qui le résume en 2005 dans son

témoignage pour le bouquin Can’t stop, won’t stop : «To me, hip hop says, «Come as

you are». Simple, basique.

A partir de 5 ans, durée : 1 h 00.

mosaique@mene.fr +33 2 96 31 47 69 http://www.mene.fr/le-centre-culturel-mosaique

Collinée Centre Culturel Mosaïque Le Mené

