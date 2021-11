Tourcoing Maison Folie Hospice d'Havré Nord, Tourcoing Conférence dansée par Rana Gorgani Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Conférence dansée par Rana Gorgani Maison Folie Hospice d’Havré, 21 novembre 2021, Tourcoing. Conférence dansée par Rana Gorgani

Maison Folie Hospice d’Havré, le dimanche 21 novembre à 15:30

Découvrez sa vision artistique et spirituelle de la danse des derviches tourneurs. [https://danse-soufie.com/](https://danse-soufie.com/)

Gratuit sur réservation

Rana Gorgani, artiste soufie vous présente son riche univers, hérité des arts du soufisme et de la culture persane. Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T15:30:00 2021-11-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Maison Folie Hospice d'Havré Adresse 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Maison Folie Hospice d'Havré Tourcoing