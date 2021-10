Paris Studio Le Regard du Cygne île de France, Paris Conférence dansée : Looking for Carlotta – Maëva Lamolière Studio Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence dansée : Looking for Carlotta – Maëva Lamolière Studio Le Regard du Cygne, 3 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 3 novembre 2021

de 15h à 16h

payant

Carlotta Ikeda est l’une des rares personnalités féminines du butô, cette danse des avant-gardes Japonaises. Alors qu’elle décède en 2014, la même année, Maëva Lamolière commence ses fouilles autour de son travail. Plongée dans les écrits de Carlotta Ikeda, épluchant des heures de vidéos, la chercheuse et chorégraphe Maëva Lamolière décrypte une danse qui dépasse tous les genres. Dans Looking for Carlotta, dialogue fictif et fantasmé avec un fantôme, Maëva Lamolière se laisse ainsi traverser par les gestes et empreintes d’une grande dame, parfois laissée dans les marges de la danse. Formée à la danse au Trinity Laban Collège et titulaire du Diplôme d’État, MAËVA LAMOLIÈRE est interprète, professeure, chercheuse et chorégraphe. Sans jamais dissocier théorie et pratique, elle crée un solo Momentum puis Looking for Carlotta, en relation avec sa thèse. Distribution

Chorégraphie et interprétation Maeva Lamolière avec la participation de Carlotta Ikeda

Régie et montage vidéo Arthur Arbez

Musique Félix Garotte Crédits

Soutiens : Le Regard du Cygne, Le Container (compagnie Androphyne – Angresse), Médiathèque du Centre National de la Danse, Université de Paris 8, Festival NIDO (UY) – Marcelo Evelin Spectacles -> Danse Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m)

Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne 0143585593 info@leregarducygne.com Spectacles -> Danse

Date complète :

2021-11-03T15:00:00+01:00_2021-11-03T16:00:00+01:00

Arbez Arthur

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Studio Le Regard du Cygne Adresse 210 rue de Belleville Ville Paris lieuville Studio Le Regard du Cygne Paris