Conférence dansée – L’Isa/dora Duncan Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence dansée – L’Isa/dora Duncan Le Regard du Cygne, 14 novembre 2022, Paris. Le lundi 14 novembre 2022

de 16h00 à 17h00

. payant Tarif unique : 5€

En partenariat avec l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Lisa Duncan est une figure oubliée de l’histoire de la danse. Fille adoptive d’Isadora Duncan – la danseuse aux pieds nus et à la tunique grecque dont on dit qu’elle amena la danse vers la modernité – cette enfant rebelle a pourtant été très active durant l’entre-deux guerres. Héritant des archives privées de Lisa, Julie Dubois raconte par le geste, la parole et la musique sa plongée dans la vie de la danseuse. Au travers de ce parcours intime, les histoires de filiations, de sororité, de liens artistiques et familiaux éclatent dans notre présent. Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.facebook.com/leregarducygne https://www.facebook.com/leregarducygne https://leregarducygne.com/lisa-dora-duncan-julie-dubois/

Cleo Bassel

