Conférence dansée : Journal d’immobilité – Laurence Pagès Studio Le Regard du Cygne, 3 novembre 2021, Paris.

À la croisée de la littérature et de la danse, Laurence Pagès mène Silences. Ce projet multiforme, rapproche deux hommes qui, ne s’étant jamais connus, ont pourtant beaucoup en commun…

Avec Journal d’immobilité, lecture performée, Laurence Pagès fait le récit du lien qui s’opère entre les oeuvres de Joë Bousquet, poète des mots, et Tatsumi Hijikata, figure du butô : la présence du corps malade, l’attrait pour le trouble, la chair et l’obscurité ou l’immobilité comme moteur de création. Une manière de traduire l’invisible, par la poésie des sensations.

Laurence Pagès nourrit un intérêt pour l’invisible et ce qui nous anime : la respiration dans Au fil, corps de luttes et Trois souffles, la disparition avec De quelle couleur est le vent ? et Pour qui tu te prends, l’immobilité pour son projet en cours Silences.

Distribution

Conception et lecture Laurence Pagès

Crédits

Soutiens : du Centre national de la danse (Bourse d’Aide à la Recherche 2018) et du Centre Joë Bousquet, d’Arts Vivants11, du Département de l’Aude et de la Région Occitanie./ Résidence d’écriture à la Maison Julien Gracq.

