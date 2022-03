Conférence dansée – Fabrice Ramalingom Le Regard du Cygne Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence dansée – Fabrice Ramalingom Le Regard du Cygne, 29 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 16h00 à 17h00

Le mardi 29 mars 2022

de 20h00 à 21h00

payant

Il y a mille manières de raconter l’histoire de la danse. Avec cette conférence dansée, Fabrice Ramalingom choisit de la retracer à sa façon : subjective et singulière. Au grès de vidéos de spectacles et de chorégraphes emblématiques, notre guide nous transmet quelques fondamentaux. Il contera aussi son propre parcours, partageant ses inspirations qui naviguent de John Travolta à Trisha Brown, de Claude François à Dominique Bagouet. De quoi l’entrainer ensuite dans une improvisation dansée, pour continuer d’écrire cette histoire. D’abord interprète pour Dominique Bagouet puis Trisha Brown, après avoir codirigé la Camionetta et s’être engagé dans un collectif artistique, FABRICE RAMALINGOM développe une écriture chorégraphique qui lui est propre. Il fonde R.A.M.a en 2006 et signe près de 15 pièces. Le Regard du Cygne 210, Rue De Belleville Paris 75020 Contact : 0143585593 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/conference-dansee-une-singuliere-histoire-de-la-danse-fabrice-ramalingom-mardi-29-mars-2000-mercredi-30-mars-1600/ https://www.facebook.com/leregarducygne Date complète :

2022-03-29T20:00:00+01:00_2022-03-29T21:00:00+01:00;2022-03-30T16:00:00+01:00_2022-03-30T17:00:00+01:00

