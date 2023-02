Conférence dansée de l’Opéra National de Bordeaux, organisée par l’UTLHM et l’UMHM, animée par Richard Mariat-Tilagone (entrée : 7€ / adhérent : 5€) Salle des fêtes Hourtin Hourtin Catégories d’Évènement: Gironde

Conférence dansée de l’Opéra National de Bordeaux, organisée par l’UTLHM et l’UMHM, animée par Richard Mariat-Tilagone (entrée : 7€ / adhérent : 5€) Salle des fêtes, 11 mars 2023, Hourtin Hourtin. Conférence dansée de l’Opéra National de Bordeaux, organisée par l’UTLHM et l’UMHM, animée par Richard Mariat-Tilagone (entrée : 7€ / adhérent : 5€) 11 Rue de Lachanau Salle des fêtes Hourtin Gironde Salle des fêtes 11 Rue de Lachanau

