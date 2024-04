Conférence Danse Hip Hop, de la rue à la scène Meymac, jeudi 27 juin 2024.

Des rues du Bronx au plateau de l’Opéra de Paris, jetez un nouveau regard sur cette danse à travers des images d’archives et des extraits vidéos de celles et ceux qui ont fait et qui font le hip hop d’hier et d’aujourd’hui. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-27 18:30:00

fin : 2024-06-27

6 Place de l’Église

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine microfolie@meymac.fr

