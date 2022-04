[CONFÉRENCE] Dans les pas de Marcel Proust sur la Côte Fleurie Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[CONFÉRENCE] Dans les pas de Marcel Proust sur la Côte Fleurie Cabourg, 1 juin 2022, Cabourg. [CONFÉRENCE] Dans les pas de Marcel Proust sur la Côte Fleurie Villa du Temps retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

2022-06-01 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-01 Villa du Temps retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

Cabourg Calvados Cabourg La Côte Fleurie fut le cadre de nombreux séjours de Marcel Proust. Lors de ces voyages, il sillonnait la côte de Cabourg à Trouville. Roma Lambert, Directrice de la Villa du Temps retrouvé, et Guylaine Leloutre, Animatrice du Patrimoine, nous font voyager au cœur de ces paysages et ces Villas dans les pas de l’écrivain. La Côte Fleurie fut le cadre de nombreux séjours de Marcel Proust. Lors de ces voyages, il sillonnait la côte de Cabourg à Trouville. Roma Lambert, Directrice de la Villa du Temps retrouvé, et Guylaine Leloutre, Animatrice du Patrimoine, nous font… +33 2 31 47 44 44 La Côte Fleurie fut le cadre de nombreux séjours de Marcel Proust. Lors de ces voyages, il sillonnait la côte de Cabourg à Trouville. Roma Lambert, Directrice de la Villa du Temps retrouvé, et Guylaine Leloutre, Animatrice du Patrimoine, nous font voyager au cœur de ces paysages et ces Villas dans les pas de l’écrivain. Villa du Temps Retrouvé

Villa du Temps retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Villa du Temps retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Ville Cabourg lieuville Villa du Temps retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

[CONFÉRENCE] Dans les pas de Marcel Proust sur la Côte Fleurie Cabourg 2022-06-01 was last modified: by [CONFÉRENCE] Dans les pas de Marcel Proust sur la Côte Fleurie Cabourg Cabourg 1 juin 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados