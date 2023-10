Conférence : Dans la tête des bébés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Conférence : Dans la tête des bébés Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 17 novembre 2023, Paris. Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit Sur inscription à partir du 17 octobre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Rencontre avec Irène Lorenzini, chercheuse en psychologie du développement Comment

les bébés appréhendent-ils le monde qui les entoure ? Comment

apprennent-ils à communiquer avec nous ? Que sait-on des processus à

l’œuvre

dans le cerveau humain entre 0 et 3 ans ? Dans

le cadre du temps fort « À hauteur de bébés » dans les bibliothèques de

Paris, cette soirée vous propose une plongée dans le cerveau des tout

petits, pour mieux comprendre comment ils apprennent du monde qui les

entoure, comment ils s’y adaptent, et comment ils parviennent à

communiquer avec nous ! Dialogue entre Irène Lorenzini, maîtresse de conférence en psychologie du développement

au Laboratoire Ethologie Cognition Développement (LECD) / Babylab

de l’Université Paris Nanterre, et Coralie Schaub, journaliste à Libération,

suivi d’un échange avec le public. Jeudi 17 novembre 2023 à 19h

Auditorium (niveau -1) Public ado-adulte Sur inscription à partir du 17 octobre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

