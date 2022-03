Conférence d’Anne Guillou Au Bazar Saragoz Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon Finistère Saint-Pol-de-Léon Anne Guillou, sociologue et écrivaine donne une conférence autour du thème :

La migration des bretons vers le Périgord durant l’entre-deux-guerres.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, participation au chapeau. bazarsaragoz@gmail.com +33 7 78 66 85 00

