Beautiran Beautiran Beautiran, Gironde Conférence Daniel COLLASSON et Robert CAUMONT Beautiran Beautiran Catégories d’évènement: Beautiran

Gironde

Conférence Daniel COLLASSON et Robert CAUMONT Beautiran, 20 novembre 2021, Beautiran. Conférence Daniel COLLASSON et Robert CAUMONT MUSEE DES TECHNIQUES 5 RUE DE BALAMBITS Beautiran

2021-11-20 16:00:00 – 2021-11-20 MUSEE DES TECHNIQUES 5 RUE DE BALAMBITS

Beautiran Gironde Beautiran Conférence animée par Marie-Françoise MORERE pour présenter les dessinateurs et graveurs de Cambes. Ils habitaient la maison de l’ermitage Ste Catherine près de la chapelle rupestre de Cambes. Daniel COLLASSON était graveur des fameuses étiquettes de vins de Bordeaux.

Une exposition temporaire sur les artistes complètera l’environnement de cette conférence. Conférence animée par Marie-Françoise MORERE pour présenter les dessinateurs et graveurs de Cambes. Ils habitaient la maison de l’ermitage Ste Catherine près de la chapelle rupestre de Cambes. Daniel COLLASSON était graveur des fameuses étiquettes de vins de Bordeaux.

Une exposition temporaire sur les artistes complètera l’environnement de cette conférence. Conférence animée par Marie-Françoise MORERE pour présenter les dessinateurs et graveurs de Cambes. Ils habitaient la maison de l’ermitage Ste Catherine près de la chapelle rupestre de Cambes. Daniel COLLASSON était graveur des fameuses étiquettes de vins de Bordeaux.

Une exposition temporaire sur les artistes complètera l’environnement de cette conférence. musee des techniques

MUSEE DES TECHNIQUES 5 RUE DE BALAMBITS Beautiran

dernière mise à jour : 2021-11-16 par OT Montesquieu

Détails Catégories d’évènement: Beautiran, Gironde Autres Lieu Beautiran Adresse MUSEE DES TECHNIQUES 5 RUE DE BALAMBITS Ville Beautiran lieuville MUSEE DES TECHNIQUES 5 RUE DE BALAMBITS Beautiran