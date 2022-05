Conférence d’Alain Schnapp aux Tours de Merle Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Catégories d’évènement: Corrèze

2022-06-04

2022-06-04 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-04 18:00:00 18:00:00

Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze Saint-Geniez-ô-Merle En partenariat avec Nuage Vert, Musée Mobile Vallée de la Dordogne. Conférence de l’historien et archéologue Alain Schnapp, grand spécialiste de l’histoire des ruines et auteur de ” Une Histoire universelle des ruines “. À l’ombre des Tours de Merle, il vient poser son regard avisé sur cette fascinante histoire… En partenariat avec Nuage Vert, Musée Mobile Vallée de la Dordogne. Saint-Geniez-ô-Merle

