Conférence Da Alagnesi nel XVIIIo secolo Cluny, 25 novembre 2022, Cluny.

Espace des Griottons – Salle N°4 Rue des Griottons Cluny Sane-et-Loire Rue des Griottons Espace des Griottons – Salle N°4

2022-11-25 – 2022-11-25

4 4 EUR Cette conférence organisée par les Amis du Musée d’Art et d’Archéologie se Cluny (AMAAC) traitera d’un sujet relativement inédit, à savoir la présence à Cluny au milieu du XVIIIe siècle d’artisans, ouvriers et entrepreneurs venant tous des mêmes vallées alpines du Piémont et travaillant notamment à l’abbaye.

En France de nombreux chantiers du XVIIIe siècle firent appel à des architectes, artistes, artisans et ouvriers venant d’autres pays, en particulier l’Italie, tel qu’en Lorraine, dans les Vosges, en Bourgogne, etc.

Ce fut également le cas à Cluny lors de la reconstruction des bâtiments monastiques des années 1750.

Des recherches entreprises en 1987, interrompues à plusieurs reprises, permettent de montrer qu’une colonie importante d’Italiens travailla à l’abbaye à cette époque. La trace de leur passage est très ténue, compte tenu qu’ils repartaient régulièrement en terre natale et ne s’installèrent pas dans la cité abbatiale. Le croisement de quelques éléments d’archives locales avec celles de leur village permet d’attester de leur présence.

