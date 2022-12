Conférence : Cycle Thésée Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 5 5 Des bois de Trézène, où il est né de père inconnu, jusqu’à Colone, faubourg d’Athènes, où il eut la gloire d’offrir sa protection au malheureux Œdipe persécuté par les siens, le parcours de Thésée est long, surchargé de périls et d’exploits, de conquêtes éclatantes, doublées de redoutables drames. En reprenant quelques éléments de son mythe, on y recherchera les traces d’un parcours initiatique, proche de celui d’Héraclès, tout en s’interrogeant, à l’aide d’œuvres littéraires et musicales, sur la singulière liberté de ce héros. Cycle Thésée : La route d’Athènes. Conférence organisée par Les Amis du Festival et animée par Hélène Moreau et Olivier Braux. +33 4 42 92 63 53 Les Amis du Festival d’Aix Hôtel de Gaillard d’Agoult 24 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

