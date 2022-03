Conférence, cycle sur le pacifisme Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon “Du pacifisme chrétien à la non-violence interreligieuse : l’engagement du Mouvement International de la Réconciliation de 1914 à aujourd’hui” par Christian Renoux, maître de conférences à l’Université d’Orléans. ldm.chambon@memorialdelashoah.org +33 4 71 56 56 65 http://www.memoireduchambon.com/ Route du stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon

