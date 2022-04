Conférence, cycle sur le pacifisme Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire “Guerre à la guerre. L’engagement pour la paix en France à la Belle Epoque aux années 30” par Jean-Michel Guieu, maître de conférences à Paris 1 – Sorbonne. ldm.chambon@memorialdelashoah.org +33 4 71 56 56 65 http://www.memoireduchambon.com/ Route du stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon

