**CONFERENCE / Cycle « Energie et biodiversité »** Conférence en partenariat avec EDF : « L’Histoire du consensus du Barrage de Poutès » * **Jeudi 16 décembre à 18h30 (initialement prévue le 09/12)** Pour la première édition de ce cycle annuel, le récit de la construction d’un concensus historique autour d’un barrage hydraulique. Comment concilier les enjeux énergétiques d’un territoire et la préservation des milieux naturels aquatiques ? Intervenants : Sylvain Lecuna, chef de projet, Eric De Oliveira, Chercheur EDF, Roberto Epple, SOS Loire vivante, (à confirmer) Martin Amould, association Le chant des rinières. Table ronde Avec modérateur Sans réservation / Accès libre

Pour la première édition de ce cycle annuel, le récit de la construction d'un concensus historique autour d'un barrage hydraulique. Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans

