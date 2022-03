Conférence Cybersécurité : le risque d’attaque s’intensifie CCIMBO Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Par conséquent, l’autorité nationale préconise des mesures préventives et concrètes à destination des entreprises, afin de renforcer leur stratégie de réponse et de protection. Dans ce contexte, la CCIMBO de Quimper organise, mardi 5 avril (8h30-10h30), une réunion d’information en présentiel à destination des entreprises de Cornouaille, afin d’expliquer les actions prioritaires qui peuvent être mises en place à court terme pour limiter la probabilité d’une cyberattaque ainsi que ses potentiels effets. Cette réunion sera animée par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et l’association GACYB 29 (groupement des acteurs en cybersécurité du Finistère).

Inscription gratuite mais obligatoire – Places limitées

