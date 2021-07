La Butte Salle Polyvalente de Chuisnes Eure-et-Loir, La Butte Conférence « Curiosités historiques et littéraires d’Eure-et-Loir » à Chuisnes le 21 août Salle Polyvalente de Chuisnes La Butte Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

La Butte

Salle Polyvalente de Chuisnes, le samedi 21 août à 15:00

Dans le cadre des « Samedis de [LA GAZETTE](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/) » préparés par Claude Edelin, ### Samedi 21 août de 15h à 17h , sous le préau de l’école près de la salle des Fêtes de Chuisnes, **Philippe Collonge** présentera ses « [**Curiosités historiques et littéraires d’Eure-et-Loir**](http://www.ella-editions.com/epages/64434806.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/64434806/Products/%22Philippe%20Collonge%22) » Depuis les invasions des Vikings jusqu’aux premières années du XXème siècle, ces « Curiosités historiques et littéraires d’Eure-et-Loir » vous feront découvrir ou redécouvrir des femmes et des hommes qui ont, de façon souvent inattendue, contribué à façonner une mémoire anecdotique de notre département . Abondamment illustrées, ces « petites histoires » restent toujours respectueuses de la « Grande Histoire » à laquelle elles apportent à l’occasion un éclairage original.

Entrée libre

Samedi 21 août à Chuisnes, Philippe Collonge vous présentera ses « Curiosités historiques et littéraires d'Eure-et-Loir » Salle Polyvalente de Chuisnes 1 Rue du 19 Mars 28190 Chuisnes

2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T17:00:00

