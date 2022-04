– Conférence – Culture et utilisation du chanvre en Berry au XIXe siècle – par Daniel Bernard La Cellette La Cellette La CelletteLa Cellette Catégories d’évènement: 233350

– Conférence – Culture et utilisation du chanvre en Berry au XIXe siècle – par Daniel Bernard, vendredi 29 avril 2022 à 20h Salle Saincthorent.

Daniel Bernard nous a déjà passionné par ses conférences, une sur les loups en Berry où nous n’avions pas réussi à brancher l’ordinateur : une soirée passionnante sans images ! et une autre sur le costume en Berry.

Il proposera ses ouvrages à la fin de la conférence et nous proposerons à nouveau une buvette. La Cellette La Cellette

