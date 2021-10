Accous Accous Accous, Pyrénées-Atlantiques Conférence culture et partage : quelles frontières entre l’homme et l’animal ? Accous Accous Catégories d’évènement: Accous

Pyrénées-Atlantiques

Conférence culture et partage : quelles frontières entre l’homme et l’animal ? Accous, 23 octobre 2021, Accous. Conférence culture et partage : quelles frontières entre l’homme et l’animal ? 2021-10-23 – 2021-10-23

Accous Pyrénées-Atlantiques Accous Quelles frontières entre l’homme et l’animal ?

Jacques Ricot est agrégé et docteur en philosophie, chercheur au département de philosophie de l’université de Nantes.

Avec ses travaux sur l’homme, sur la fin de vie, sur l’éthique dans nos choix de société, son dernier ouvrage au titre provocateur nous invite à réfléchir : qui sauver l’homme ou le chien ?

Respect de la vie animale, végétariens, véganes, ces thèmes sont en vogue aujourd’hui.

Comment s’y retrouver lorsque les frontières entre l’homme et l’animal se brouillent ?

Venez nourrir votre réflexion sur notre condition humaine.

Pass sanitaire et masque obligatoires. Quelles frontières entre l’homme et l’animal ?

Jacques Ricot est agrégé et docteur en philosophie, chercheur au département de philosophie de l’université de Nantes.

Avec ses travaux sur l’homme, sur la fin de vie, sur l’éthique dans nos choix de société, son dernier ouvrage au titre provocateur nous invite à réfléchir : qui sauver l’homme ou le chien ?

Respect de la vie animale, végétariens, véganes, ces thèmes sont en vogue aujourd’hui.

Comment s’y retrouver lorsque les frontières entre l’homme et l’animal se brouillent ?

Venez nourrir votre réflexion sur notre condition humaine.

Pass sanitaire et masque obligatoires. +33 6 84 43 84 03 Quelles frontières entre l’homme et l’animal ?

Jacques Ricot est agrégé et docteur en philosophie, chercheur au département de philosophie de l’université de Nantes.

Avec ses travaux sur l’homme, sur la fin de vie, sur l’éthique dans nos choix de société, son dernier ouvrage au titre provocateur nous invite à réfléchir : qui sauver l’homme ou le chien ?

Respect de la vie animale, végétariens, véganes, ces thèmes sont en vogue aujourd’hui.

Comment s’y retrouver lorsque les frontières entre l’homme et l’animal se brouillent ?

Venez nourrir votre réflexion sur notre condition humaine.

Pass sanitaire et masque obligatoires. Partage et Culture en Aspe dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Accous, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Accous Adresse Ville Accous lieuville 42.94992#-0.59121