Conférence culture et partage : quelle place pour les jeunes dans l’économie et la société ? Accous

Accous Pyrénées-Atlantiques Accous Michel Cabannes ancien Maitre de conférences en économie à Bordeaux Montesquieu nous présentera la première conférence de ce cycle.

Quelle place pour les jeunes dans l’économie et la société ? Les attentes des jeunes et des créateurs d’entreprise. Entreprendre : quelles questions ? Les nouvelles formes d’engagement des jeunes. Pour et avec les jeunes favorisons l’envie d’entreprendre. Michel Cabannes ancien Maitre de conférences en économie à Bordeaux Montesquieu nous présentera la première conférence de ce cycle.

