Le samedi 25 mars 2023

de 16h00 à 18h00

. gratuit

Frédérique Giraud, maîtresse de conférence en sociologie, à l’université Paris-Cité, abordera le sujet des inégalités sociales chez les enfants, à l’aune de leurs pratiques culturelles. Naissons-nous égaux ? Les inégalités existent, mais on ne prend pas conscience de leurs effets sur les conditions quotidiennes de vie ou du point de vue de ce qui est accessible aux uns et inaccessible aux autres. Fruit d’une enquête menée par un collectif de 17 chercheurs dans toute la France et coordonnée par Bernard Lahire, l’ouvrage Enfances de classe a pour ambition de faire comprendre cette réalité incontournable : les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde. À partir de l’exemple du rapport aux loisirs culturels, Frédérique Giraud, qui a contribué à l’étude, montrera à quel point les loisirs culturels sont investis par toutes les familles, quand bien même ils font l’objet de stratégies différentes selon les classes et les fractions de classe, renvoyant aux différents rapports parentaux à la culture. Frédérique Giraud est une ancienne élève normalienne de l’ENS de Lyon, agrégée de sciences économiques et sociales et actuellement maîtresse de conférences en sociologie à l’Université Paris-Cité, IUT Rives de Seine. Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris Contact : 01 42 55 60 20 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre

