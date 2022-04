Conférence : Culture Arborigène Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

2022-06-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-01 Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie

Romans-sur-Isère Drôme par Céline MOLINA

Pour découvrir l’art aborigène et mieux connaitre le monde des rêves à travers photos, histoires et vidéos….. mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr +33 4 75 70 33 58 http://mediatheques.valenceromansagglo.fr/ Rue Ninon Vallin Médiathèque Monnaie Romans-sur-Isère

