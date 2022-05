Conférence : “cuisson lente thermostat 5g” Capdenac Capdenac Catégories d’évènement: Capdenac

Lot

Conférence : “cuisson lente thermostat 5g” Capdenac, 3 mai 2022, Capdenac. Conférence : “cuisson lente thermostat 5g” Capdenac

2022-05-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-03

Capdenac Lot Une conférence gesticulée sur les effets des champs électromagnétiques artificiels sur le vivant, proposée par l’association Eco-Citoyenne de Capdenac +33 7 81 05 63 79 @aecc

Capdenac

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Capdenac, Lot Autres Lieu Capdenac Adresse Ville Capdenac lieuville Capdenac Departement Lot

Capdenac Capdenac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/capdenac/

Conférence : “cuisson lente thermostat 5g” Capdenac 2022-05-03 was last modified: by Conférence : “cuisson lente thermostat 5g” Capdenac Capdenac 3 mai 2022 Capdenac Lot

Capdenac Lot