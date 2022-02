Conférence croisée : Mode, textiles et traite atlantique Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Conférence croisée : Mode, textiles et traite atlantique Musée d’arts de Nantes, 5 mars 2022, Nantes. 2022-03-05

Horaire : 17:00 18:30

Gratuit : non Conférence accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (8€ / 4€ / gratuit). Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur www.museedartsdenantes.fr Krystel Gualdé (Directrice Scientifique, Musée d’histoire de Nantes-Château des ducs de Bretagne) et Pascale Gorguet-Ballesteros (conservateur en chef, responsable du département mode 18e siècle et poupées au Palais Galliera, musée de la Mode de la Ville de Paris) dialoguent autour des liens invisibles qui se tissent entre les expositions L’abîme, Nantes dans la traite atlantique et l’esclavage colonial, 1707-1830 (Musée d’histoire de Nantes-Château des ducs de Bretagne) et À la mode. L’art de paraître au 18e siècle (Musée d’arts de Nantes) : système esclavagiste, importation de coton, manufactures textiles et indiennage, mode à la française et mode des colonies… Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Conférence croisée : Mode, textiles et traite atlantique Musée d’arts de Nantes 2022-03-05 was last modified: by Conférence croisée : Mode, textiles et traite atlantique Musée d’arts de Nantes Musée d'arts de Nantes 5 mars 2022 Musée d'arts de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique