Hôtel de Pégayrolles Musée de Millau et des Grands Causses place Foch Millau Vendredi 18 mars 19h

Entrée libre, Public adulte

Sur réservation

Ce jour-là, le 25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné.

En lien avec la conférence : projection du documentaire Tvaïan, réalisé par Nastassja MARTIN et Mike MAGIDSON, le 17 mars 2022 à 20h30 aux Cinémas de Millau, en présence (sous réserve) de Nastassja MARTIN.

par Nastassja MARTIN, anthropologue, en partenariat avec le Bistrot des Ethnologues de Montpellier

