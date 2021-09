Montfort-sur-Meu Salle des Disous Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Conférence « Crise sanitaire : comment reprendre pied et se projeter vers demain ? » Salle des Disous Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Conférence « Crise sanitaire : comment reprendre pied et se projeter vers demain ? » le **mardi 28 septembre**, de 14h à 16h, salle des Disous, à Montfort-sur-Meu. Rendez-vous gratuit et ouvert à toutes les personnes de 60 ans et plus, suivi d’ateliers gratuits. Places limitées. **Sur inscription obligatoire auprès du CCAS** au 02 99 09 00 17 ou par mail à [[actionsociale@montfort-sur-meu.fr](actionsociale@montfort-sur-meu.fr)](actionsociale@montfort-sur-meu.fr)

Salle des Disous Boulevard Villebois Mareuil (derrière la mairie) – 35160 Montfort-sur-Meu

