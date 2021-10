Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Conférence – Crise sanitaire : Comment reprendre pied et se projeter vers demain ? Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Conférence – Crise sanitaire : Comment reprendre pied et se projeter vers demain ? Pléneuf-Val-André, 15 novembre 2021, Pléneuf-Val-André. Conférence – Crise sanitaire : Comment reprendre pied et se projeter vers demain ? 2021-11-15 14:50:00 – 2021-11-15 16:50:00 Espace France Service 1 rue Georges Le Breton

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Conférence gratuite ouverte à tous les retraités, animée par une intervenante spécialisée de l’association Brain Up. Thème : Comment reprendre pied et se projeter vers demain ?

La conférence est suivie de 4 séances de 2h, à 14h :

– Lundis 22 et 29 novembre

– Lundis 06 et 13 décembre

Détails Catégories d'évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf Val André Lieu Pléneuf-Val-André Adresse Espace France Service 1 rue Georges Le Breton