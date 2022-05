Conférence « Crise écologique, crise sociale : pour une transition copernicienne » par Michel Magny Musée d’Archéologie nationale – Domaine national, 4 juin 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Conférence « Crise écologique, crise sociale : pour une transition copernicienne » par Michel Magny

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national, le samedi 4 juin à 14:30

Le réchauffement climatique et les désastres écologiques provoqués par les activités humaines imposent peu à peu l’idée d’une « transition écologique », c’est-à-dire d’une nécessaire transformation de nos modes de vie pour la préservation des écosystèmes terrestres. L’une des voies possibles pour engager une telle transition est de mettre en perspective cette question de la transition en considérant, sur la très longue durée, les processus qui, depuis 7 millions d’années, sont à l’origine des sociétés humaines et ceux qui, depuis 3,8 milliards d’années, ont permis l’évolution, le développement et le maintien de la communauté des vivants sur la planète. La transition qui est esquissée sur la base de cette analyse est une transition copernicienne, dont la boussole est le maintien de la durabilité des deux communs primordiaux hors desquels nous perdons à la fois notre essence et notre existence : la société qui nous fait humains, et la communauté biotique qui nous fait vivants. Par Michel Magny, Directeur de recherche émérite du CNRS, Laboratoire Chrono-environnement à l’Université de Besançon, spécialiste des changements climatiques et environnementaux et de leurs interactions avec l’histoire des sociétés depuis le dernier maximum glaciaire. [Plus d’informations](https://musee-archeologienationale.fr/agenda/evenement/crise-ecologique-crise-sociale-pour-une-transition-copernicienne)

Sur réservation dans la limite des places disponibles. Auditorium du musée.

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Château-Place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00