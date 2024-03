Conférence Crashs en Normandie (1943-1944) Courseulles-sur-Mer, dimanche 16 juin 2024.

Conférence Crashs en Normandie (1943-1944) Courseulles-sur-Mer Calvados

L’année 2024 marque à la fois le 80e anniversaire du Débarquement de Normandie et le centenaire de l’Aviation royale du Canada. À cette occasion, François Oxéant, guide-conférencier et auteur de l’ouvrage « Crash à Bayeux la dernière mission du Sergeant Ferguson », vous propose une conférence consacrée aux missions sans retour de pilotes de chasse canadiens dans le département du Calvados (1943-1944). La conférence sera suivi d’une séance de dédicace de son livre, dont une version augmentée vient de paraître aux éditions OREP.

Salle polyvalente du Centre Juno Beach. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 15:00:00

fin : 2024-06-16 16:00:00

Centre Juno Beach

Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie contact@junobeach.org

