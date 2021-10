Conférence Craponne-sur-Arzon, 22 octobre 2021, Craponne-sur-Arzon. Conférence 2021-10-22 – 2021-10-22 Rue de la voûte Maison de la voûte

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Conférence à 20h30 : “la tenture de chœur de la Chaise-Dieu”, de Catherine Prieto-Hugot, présidente des Amis de l’Abbatiale Saint-Robert, à l’occasion de la parution de son nouvel ouvrage écrit en collaboration avec Sœur Constance, historienne. histoire.craponne@gmail.com +33 4 71 03 60 05 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Rue de la voûte Maison de la voûte Ville Craponne-sur-Arzon lieuville 45.33139#3.8479